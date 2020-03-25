Значительно потеплеет: появился прогноз погоды на 25 марта в Днепре

В среду, 25 марта, в Днепре ожидается улучшение погодных условий.

В первой половине дня в городе будет пасмурно. К обеду царящие на небе облака исчезнут и до самого вечера больше не появятся, сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от -3 до +9 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 28-60%. Рассвет наступит в 5:29, закат ожидается в 18:02. Без осадков.

Скриншот Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине в среду, 25 марта, ожидается преимущественно солнечная, с ветром, но сухая погода. В ближайшие дни, благодаря антициклона Юрген, осадки будут обходить страну.

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