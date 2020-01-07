Зимой и не пахнет: появился прогноз погоды на 7 января в Днепре

Во вторник, 7 января, в Днепре будет стоять облачная погода.

Небо прояснится лишь к вечеру. Об этом сообщает Синоптик.

Появился прогноз погоды на 7 января в Днепре meme-arsenal.com

Столбик градусника на протяжении дня будет колебаться от -4 до 0 градусов по Цельсию. Из-за сырости температура воздуха будет ощущаться несколько ниже, чем реальные показатели. Влажность воздуха составит 59-82%.

Несмотря на облачное утро и пасмурный день, вечер в Днепре обещает быть ясным. Осадков в этот день не ожидается. Рассвет наступит в 7:28, закат ожидается в 16:03.

Скриншот Синоптик

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