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7 января • обновлено в 06:10
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Алина Рашевская

Зимой и не пахнет: появился прогноз погоды на 7 января в Днепре

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Во вторник, 7 января, в Днепре будет стоять облачная погода.

Небо прояснится лишь к вечеру. Об этом сообщает Синоптик.

Появился прогноз погоды на 7 января в Днепре

Появился прогноз погоды на 7 января в Днепре

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Столбик градусника на протяжении дня будет колебаться от -4 до 0 градусов по Цельсию. Из-за сырости температура воздуха будет ощущаться несколько ниже, чем реальные показатели. Влажность воздуха составит 59-82%.

Несмотря на облачное утро и пасмурный день, вечер в Днепре обещает быть ясным. Осадков в этот день не ожидается. Рассвет наступит в 7:28, закат ожидается в 16:03.

Скриншот

Скриншот

Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге 6 января неизвестный открыл огонь в мебельном магазине. Мужчина несколько раз выстрелил в голову 37-летней продавщице.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
Теги
погода синоптик
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