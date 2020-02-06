Зима разбушевалась: синоптики дали неутешительный прогноз погоды на 6 февраля в Днепре

В четверг, 6 февраля, в Днепре ожидается облачная и снежная погода.

На протяжении всего дня в городе будет бушевать сильный ветер. Пешеходов и водителей предупреждают об ухудшении ситуации на дорогах, сообщает Синоптик.

Ночной снегопад, переходящий в метель, к утру создаст значительные проблемы для транспорта. Утро, день и вечер пройдут без осадков.

Порывы ветра местами будут достигать 15-24 м/с. Температура воздуха днем составит -3... -4 градуса по Цельсию, однако к вечеру похолодает до -7 градусов.

День обещает быть облачным. Рассвет наступит в 7:00, закат ожидается в 16:47.

Скриншот Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что из-за ухудшения погодных условий на улицы Днепра вышло 130 единиц спецтехники. Она убирает дороги от снега и обрабатывает их противогололедными материалами.

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