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24 декабря • обновлено в 07:16
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Карина Бондаренко

Зима отменяется: прогноз погоды в Днепре на 24 декабря

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Во вторник, 24 декабря, в Днепре на протяжении всего дня будет стоять облачная погода.

Во второй половине дня ожидается мелкий дождь, который будет идти до самого вечера. Об этом сообщает Синоптик.

Температура воздуха поднимется до отметки +7 градусов. Синоптики прогнозируют от +5 до +7 градусов по Цельсию. Из-за сырости температура будет ощущаться несколько ниже, чем реальные показатели.

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Зима отменяется: прогноз погоды в Днепре на 24 декабря

Ранее OBOZREVATEL писал, что погода в Украине в предновогоднюю неделю порадует почти апрельской температурой воздуха, но отметится дождями, карпатским мокрым снегом и сильным юго-восточным ветром.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Тег
погода
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