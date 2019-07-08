Живет на скамейке: украинцев растрогала история дедушки из Днепра

В Днепре на Левобережном-3 местные жители хотят помочь дедушке, который живет на аллее.

По проспекту Мира пожилой мужчина живет на скамейке под открытым небом, сообщила Яна Жовтяк на странице в Facebook.

Она отметила, что у дедушки нет дома по запутанным причинам:

"Левобережный-3, по проспекту Мира в тупике на одной из "скамеек" под открытым небом (в прямом смысле) проживает пожилой мужчина, с его слов понятно, что дома у него нет по каким-то запутанным причинам, скорее всего обманным путем этот человек остался без крыши над головой", – написала девушка.

Facebook Яны Жовтяк

Также у дедушки большие проблемы со здоровьем - очень сильно болят ноги.

Дедушка на аллее Facebook Яны Жовтяк

Родственников у мужчины нет и поэтому неравнодушные днепряне решили помочь старику:

"И ко всему этому у дедушки еще проблемы со здоровьем (очень сильно болят ноги), родственников у мужчины нет, помочь некому, неравнодушные люди помогают ему, кто чем может, и это конечно же радует. Но впереди осень, зима и даже страшно представить, как этот человек сможет жить на улице. Друзья, давайте поможем ему вместе! Поможем определить в специализированное заведение! Очень надеюсь на то, что вместе мы сможем ему помочь!", – добавила Жовтяк.

Пользователи соцсети не прошли мимо этой ситуации и откликнулись:

"Ну действительно очень жалко. Это сейчас лето, а потом...когда похолодает", "Очень жалко его, при чем пьяным никогда его не видела, только сигареты ходит просит", "А если в церковь обратиться? Как думаете, возьмут его? И работать и жить" – пишут пользователи.

Скриншот Facebook Яны Жовтяк

Скриншот Facebook Яны Жовтяк

Скриншот Facebook Яны Жовтяк

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