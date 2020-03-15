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15 марта • обновлено в 16:32
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Игорь Кравченко

Жителям Днепра массово поступают СМС с рекомендациями на время карантина

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В воскресенье, 15 марта, жители Днепра начали получать сообщения от Министерства здравоохранения Украины.

В связи с вероятностью распространения COVID-19 Минздрав запустил СМС-рассылку, где рекомендует по возможности оставаться дома. О массовом поступлении соответствующих СМС жители Днепра сообщают в социальных сетях.

"По возможности оставаться дома, мыть/дезинфицировать руки и ограничить контакты, в случае плохого самочувствия - обратиться к врачу. Рекомендуем воздержаться от поездок за границу. Транспорт внутри страны работает в штатном режиме. Укрпочта доставляет пенсии и денежные выплаты по обычному графику", - говорится в сообщении.

С официальными рекомендациями Минздрава также предлагают ознакомиться на сайте covid19.com.ua.

Жителям Днепра массово поступают СМС

Жителям Днепра массово поступают СМС

Скриншот

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре в полицию позвонил обеспокоенный мужчина. Он жаловался на действия медиков, которые выгнали его из поликлиники и не захотели проверить его на коронавирус.

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Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
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