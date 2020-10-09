Жители шести районов Днепра останутся без света: адреса
В субботу, 10 октября, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Свет отключат с 8:00 до 17:00 по следующим адресам:
Самарский район:
улица Сергея Кульчицкого, 41-119, 76-106;
улица Полевая, 21-79, 64-118а;
улица Чаплинская, 265-387, 218-290.
Амур-Нижнеднепровский район:
улица Айвазовского, 1-23, 2-12;
улица Волочаевская, 1-7;
улица Голубовского, 1-9, 2-10;
улица Яна Гуса, 9-97, 6-82;
улица Заводская, 1-7, 2-12;
улица Портовая, 24, 18-28, 34-40;
переулок Портовой, 1, 2-4;
улица Обходная, 2-4, 5;
переулок Обходной, 1-7, 4-6;
улица Халтурина, 1-27, 2-28;
улица Васнецова, 1-11, 2-10;
улица Н. Кузьменко, 1-5;
улица Минакова, 3-7, 4-8;
улица Новороссийская, 1-9, 2-74;
улица Пожарная, 1-33, 2-38;
улица Осетинская, 3;
улица Промежуточная, 2-8;
улица Сызранская, 1-19, 4-20;
улица Тагильская, 3-41, 4-40;
улица Тобольская, 1-19, 2-16;
улица Узловая, 3-19, 8-18;
улица Халтурина, 7-27, 4-28;
улица Чапаева, 1-13, 4-10;
улица Афанасьева-Чужбинского, 2-8, 1- 23;
улица Майская, 1-9;
улица Одесская, 105-155, 104;
улица Вологодская, 2-12, 5-7;
улица Смоленская, 1-137, 4-6;
улица Холодильная, 4-8;
улица Дальневосточная, 129-143;
улица Гребинки, 1-35, 842;
улица Волоколамская, 331, 224;
улица Андрусенко, 2-34, 1-27;
улица Крылова, 4-12, 1-17;
улица Разделительная, 1-35, 2-26;
улица Тургенева, 1-35, 2-30;
улица Кольцевая, 1-27, 2-30;
улица Таганрогская, 105-217, 126-226;
переулок Таганрогский, 8-12, 13-17;
улица Терновая, 5, 4а;
улица Штормовая, 115-213, 120-222;
переулок Штормовой, 5, 17-23, 4, 10-32;
улица Чайковского, 103.
Новокодакский район:
улица Железнодорожная, 17, 19;
улица Щепкина, 3-15, 6;
проспект Сергея Нигояна, 14-26, 4, 10, 40-42;
переулок Железнодорожный, 9-15, 12-14;
переулок Чумацкий, 2-4, 3-5, 9, 14-26;
улица Тесная, 1-29, 2-34;
улица Юрия Кондратюка, 209-231, 204/2-244, 252, 256а, 235-241;
улица Весенняя, 1-109, 4-98;
переулок Неманский, 1-13, 2-24;
переулок Тюменский, 1-31, 2-38;
улица Коллективная, 1-35, 2-42;
переулок Зенитный, 1-15, 2-12;
улица Приовражная, 1, 2-6;
улица Можайского, 1-21, 2-26, 34, 36;
переулок 1-й Курсовой, 1-21, 21а, 4-20/2;
улица Ватутина, 49-53а, 58/2-64;
улица Грузинская, 1-25, 2-36;
улица А. Барвинок, 1-27, 66-98;
переулок Грузинский, 1-3, 2-4;
улица Корсунская, 1-5, 2-18;
улица Семена Бардадыма, 31-69, 58-74, 75-133, 78-118;
улица Погорелая, 66-72, 3-59, 10-62;
улица Старобазарная, 71-79, 26-40;
площадь Сентябрьская, 1, 5, 7, 4-12;
улица Фортечная, 98-106, 101-111;
улица Речная, 1-29, 4-24;
улица Алеутская, 12/1;
улица Тарана, 6-28, 9-41;
улица Хвылевого, 40-78, 39-85;
улица Гвардейская, 11-33, 24-50, 117.
Чечеловский район:
улица Романа Шухевича, 22, 24;
улица Щепкина, 8-12, 17;
проспект Сергея Нигояна, 7.
Соборный район:
площадь Соборная, 14.
Шевченковский район:
улица Троицкая, 20а.
Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре умер ребенок, пострадавший в ДТП с фурой. В аварии семья потеряла и мальчика, и его мать.