Жители шести районов Днепра останутся без света: адреса

В субботу, 10 октября, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Свет отключат с 8:00 до 17:00 по следующим адресам:

Самарский район:

улица Сергея Кульчицкого, 41-119, 76-106;

улица Полевая, 21-79, 64-118а;

улица Чаплинская, 265-387, 218-290.

Амур-Нижнеднепровский район:

улица Айвазовского, 1-23, 2-12;

улица Волочаевская, 1-7;

улица Голубовского, 1-9, 2-10;

улица Яна Гуса, 9-97, 6-82;

улица Заводская, 1-7, 2-12;

улица Портовая, 24, 18-28, 34-40;

переулок Портовой, 1, 2-4;

улица Обходная, 2-4, 5;

переулок Обходной, 1-7, 4-6;

улица Халтурина, 1-27, 2-28;

улица Васнецова, 1-11, 2-10;

улица Н. Кузьменко, 1-5;

улица Минакова, 3-7, 4-8;

улица Новороссийская, 1-9, 2-74;

улица Пожарная, 1-33, 2-38;

улица Осетинская, 3;

улица Промежуточная, 2-8;

улица Сызранская, 1-19, 4-20;

улица Тагильская, 3-41, 4-40;

улица Тобольская, 1-19, 2-16;

улица Узловая, 3-19, 8-18;

улица Халтурина, 7-27, 4-28;

улица Чапаева, 1-13, 4-10;

улица Афанасьева-Чужбинского, 2-8, 1- 23;

улица Майская, 1-9;

улица Одесская, 105-155, 104;

улица Вологодская, 2-12, 5-7;

улица Смоленская, 1-137, 4-6;

улица Холодильная, 4-8;

улица Дальневосточная, 129-143;

улица Гребинки, 1-35, 842;

улица Волоколамская, 331, 224;

улица Андрусенко, 2-34, 1-27;

улица Крылова, 4-12, 1-17;

улица Разделительная, 1-35, 2-26;

улица Тургенева, 1-35, 2-30;

улица Кольцевая, 1-27, 2-30;

улица Таганрогская, 105-217, 126-226;

переулок Таганрогский, 8-12, 13-17;

улица Терновая, 5, 4а;

улица Штормовая, 115-213, 120-222;

переулок Штормовой, 5, 17-23, 4, 10-32;

улица Чайковского, 103.

Новокодакский район:

улица Железнодорожная, 17, 19;

улица Щепкина, 3-15, 6;

проспект Сергея Нигояна, 14-26, 4, 10, 40-42;

переулок Железнодорожный, 9-15, 12-14;

переулок Чумацкий, 2-4, 3-5, 9, 14-26;

улица Тесная, 1-29, 2-34;

улица Юрия Кондратюка, 209-231, 204/2-244, 252, 256а, 235-241;

улица Весенняя, 1-109, 4-98;

переулок Неманский, 1-13, 2-24;

переулок Тюменский, 1-31, 2-38;

улица Коллективная, 1-35, 2-42;

переулок Зенитный, 1-15, 2-12;

улица Приовражная, 1, 2-6;

улица Можайского, 1-21, 2-26, 34, 36;

переулок 1-й Курсовой, 1-21, 21а, 4-20/2;

улица Ватутина, 49-53а, 58/2-64;

улица Грузинская, 1-25, 2-36;

улица А. Барвинок, 1-27, 66-98;

переулок Грузинский, 1-3, 2-4;

улица Корсунская, 1-5, 2-18;

улица Семена Бардадыма, 31-69, 58-74, 75-133, 78-118;

улица Погорелая, 66-72, 3-59, 10-62;

улица Старобазарная, 71-79, 26-40;

площадь Сентябрьская, 1, 5, 7, 4-12;

улица Фортечная, 98-106, 101-111;

улица Речная, 1-29, 4-24;

улица Алеутская, 12/1;

улица Тарана, 6-28, 9-41;

улица Хвылевого, 40-78, 39-85;

улица Гвардейская, 11-33, 24-50, 117.

Чечеловский район:

улица Романа Шухевича, 22, 24;

улица Щепкина, 8-12, 17;

проспект Сергея Нигояна, 7.

Соборный район:

площадь Соборная, 14.

Шевченковский район:

улица Троицкая, 20а.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре умер ребенок, пострадавший в ДТП с фурой. В аварии семья потеряла и мальчика, и его мать.