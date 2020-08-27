Жители Днепра установили рекорд самого массового восхождения на Говерлу. Фото

София Закревская Жизнь города 17:05, 27.08.2020

В воскресенье, 23 августа, в День Государственного флага Украины днепряне массово поднялись на самую высокую гору страны Говерлу.

Жители поселка Таромское совершили восхождение на Говерлу и подняли на ее вершине три флага: своего микрорайона, Днепра и Украины. Об этом сообщили на странице Новокодакского районного совета Днепра в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Днепряне подняли на горе флаги своего поселка, города и Украины
Facebook/"Новокодацька районна у місті Дніпрі рада"

Таромчане установили рекорд – впервые в истории страны на Говерле знамена подняли больше 100 жителей одной громады. Это событие зафиксировали в Книге рекордов Украины в разделе "Массовые мероприятия, впервые".

На Говерлу одновременно поднялись более сотни жителей одной громады
Facebook/"Новокодацька районна у місті Дніпрі рада"
Жители Таромского установили национальный рекорд
Facebook/"Новокодацька районна у місті Дніпрі рада"
Событие зафиксировали в Книге рекордов Украины
Facebook/"Новокодацька районна у місті Дніпрі рада"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Каменском отметили День Государственного флага. Каменчанам вручили флажки Украины и брошюры с полезной информацией.

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