Жители Днепра установили рекорд самого массового восхождения на Говерлу. Фото

Жители Днепра установили рекорд, совершив массовое восхождение на Говерлу. Коллаж
В воскресенье, 23 августа, в День Государственного флага Украины днепряне массово поднялись на самую высокую гору страны Говерлу.
Жители поселка Таромское совершили восхождение на Говерлу и подняли на ее вершине три флага: своего микрорайона, Днепра и Украины. Об этом сообщили на странице Новокодакского районного совета Днепра в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Днепряне подняли на горе флаги своего поселка, города и Украины Facebook/"Новокодацька районна у місті Дніпрі рада"
Таромчане установили рекорд – впервые в истории страны на Говерле знамена подняли больше 100 жителей одной громады. Это событие зафиксировали в Книге рекордов Украины в разделе "Массовые мероприятия, впервые".
На Говерлу одновременно поднялись более сотни жителей одной громады Facebook/"Новокодацька районна у місті Дніпрі рада"
Жители Таромского установили национальный рекорд Facebook/"Новокодацька районна у місті Дніпрі рада"
Событие зафиксировали в Книге рекордов Украины Facebook/"Новокодацька районна у місті Дніпрі рада"
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Каменском отметили День Государственного флага. Каменчанам вручили флажки Украины и брошюры с полезной информацией.
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