Жители Днепра рассказали о поддержке их инициатив мэром Филатовым

Когда мэром Днепра стал Борис Филатов, в городе начали происходить существенные изменения, а общественные инициативы начали находить отклик у администрации. В частности, по вопросам ОСМД и ЖСК.

Об этом журналистам издания "Наше місто", рассказали активисты и жители города, которые высказали благодарность Филатову за отзывчивость, поддержку и большой вклад в развитие Днепра.

"Об изменениях в городе я могу судить по взаимоотношениям общественности ж/м "Сокол" и городских властей. Много было моментов, много было вопросов. Нас слышали. Нам отвечали", — отметила активистка ОСМД на жилом массиве "Сокол" Юлия Черечеча.

"Новое руководство города привело в порядок инфраструктуру, занялось ремонтом жилого фонда, восстановило бульвар Славы, пустило на "Сокол" новый троллейбусный маршрут. А главное – поддержало самоорганизованных граждан, предложив объединениям ОСМД финансовую поддержку в рамках "Бюджета участия"", – добавила она.

"На жилмассив в прошлом году привлечено 2,4 млн. грн. по этой программе, благодаря чему мы реализовали 8 проектов. Например, Sokil Kids Track – это дорожка для катания на самокатах. Нам сложно представить, как бы мы еще могли реализовать подобные проекты, если бы не в рамках городских проектов помощи активным жителям Днепра. Для нашего жилого массива и для меня лично выбор очевиден: мы будем голосовать за Бориса Альбертовича Филатова!" — заявила Черечеча.

Стоит отметить, что городские программы поддержки ОСМД и ЖСК стали одной из причин, по которой Днепр является лидером страны по темпам создания объединений жильцов. На лето текущего года каждый четвертый дом нашего мегаполиса уже образовал собственную организацию. Планируется, что в ближайшие пять лет мы сможем увеличить этот показатель до 1924 объединений. При этом бюджетное участие Программы софинансирования проектов ОСМД к 2025 году достигнет показателя в 80 млн. грн.

Это означает, что горожане смогут реализовать на своих улицах, в своих домах и подъездах еще больше инициатив, направленных на повышение комфорта и безопасности. Такой подход поддерживают жители "Сокола". Например, пенсионерка Мария Федоровна, у которой в подъезде не только установили металлопластиковые окна и двери, но и починили годами не работавший лифт.

"Подняться на седьмой этаж сложно даже молодым людям. Что уже говорить о стариках? Даже просто сходить за хлебом было проблемой. Приходилось просить соседей. А это тоже не очень удобно. Ну раз попросишь, второй, третий. Но не каждый же день. Так и сидели заложниками в своих квартирах. Это страшно на старости лет оказаться в такой ситуации. Поэтому я буду всегда благодарна Борису Филатову. Сейчас лифт работает вообще без перебоев. Возле подъезда светло вечером. Троллейбус вот появился. Он понимает чаяния простых людей. Я буду голосовать за него", — со слезами благодарности на глазах говорит Мария Федоровна.

Стратегический план развития Днепра, предложенный Борисом Филатовым на 2020-2025 гг. предполагает расширение диалога городской власти и простых жителей. Это означает, что их нужды, их проблемы и повседневные заботы будут находить оперативный отклик и реакцию. Днепряне готовы голосовать за такое будущее. И сделать это они смогут на избирательных участках 22 ноября.