Жители Днепра остались без воды: названы адреса

В Днепре 2 апреля на нескольких улицах отключили водоснабжение.

Это связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ, сообщает "Днепр оперативный".

В Днепре отключили воду odessa1.com

Воду отключили по следующим адресам:

ул. Больничная,

ул. Промышленная,

ул. Школьная,

ул. Старый Шлях,

ул. Учительская,

ул. Горького,

ул. Железнодорожная,

ул. Ломаная,

ул. Золотоосенняя,

ул. Лермонтова,

пер. Кирова,

пер. Больничный,

пер. Красный,

пер. Школьный,

пер. Лермонтова,

пер. Железнодорожный.

Отметим, что водоснабжение будет восстановлено в течение дня.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 2 апреля в нескольких районах Днепра не будет электричества.

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