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2 апреля • обновлено в 11:50
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Жители Днепра остались без воды: названы адреса

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В Днепре 2 апреля на нескольких улицах отключили водоснабжение.

Это связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ, сообщает "Днепр оперативный".

В Днепре отключили воду

В Днепре отключили воду

odessa1.com

Воду отключили по следующим адресам:

  • ул. Больничная,

  • ул. Промышленная,

  • ул. Школьная,

  • ул. Старый Шлях,

  • ул. Учительская,

  • ул. Горького,

  • ул. Железнодорожная,

  • ул. Ломаная,

  • ул. Золотоосенняя,

  • ул. Лермонтова,

  • пер. Кирова,

  • пер. Больничный,

  • пер. Красный,

  • пер. Школьный,

  • пер. Лермонтова,

  • пер. Железнодорожный.

Отметим, что водоснабжение будет восстановлено в течение дня.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 2 апреля в нескольких районах Днепра не будет электричества.

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Место
Украина Днепр
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