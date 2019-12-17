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17 декабря • обновлено в 14:22
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София Ковнир

Жители Днепра остались без воды: названы адреса

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В Днепре на нескольких улицах отключили водоснабжение.

Это связано с проведением аварийных работ в одном из жилых домов, сообщает "Днепр оперативный".

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Отключение воды

Отключение воды

NewsRoom

Воду отключили по следующим адресам:

  • ул. Шевченко, 33-49;

  • пер. Штабной, 1-7;

  • Набережная Победы, 46.

Отметим, что водоснабжение будет восстановлено в течение дня.

Как сообщал OBOZREVATEL, метеорологи предупреждают о том, что в Днепре и области ожидается густой туман. Видимость будет составлять от 100 до 300 метров.

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Автор
София Ковнир
Место
Украина Днепр
Тег
ЖКХ
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