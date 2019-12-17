Жители Днепра остались без воды: названы адреса

В Днепре на нескольких улицах отключили водоснабжение.

Это связано с проведением аварийных работ в одном из жилых домов, сообщает "Днепр оперативный".

Отключение воды NewsRoom

Воду отключили по следующим адресам:

ул. Шевченко, 33-49;

пер. Штабной, 1-7;

Набережная Победы, 46.

Отметим, что водоснабжение будет восстановлено в течение дня.

Как сообщал OBOZREVATEL, метеорологи предупреждают о том, что в Днепре и области ожидается густой туман. Видимость будет составлять от 100 до 300 метров.

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