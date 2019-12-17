Жители Днепра остались без воды: названы адреса

В Днепре на нескольких улицах отключили водоснабжение.
Это связано с проведением аварийных работ в одном из жилых домов, сообщает "Днепр оперативный".
Отключение воды
NewsRoom
Воду отключили по следующим адресам:
ул. Шевченко, 33-49;
пер. Штабной, 1-7;
Набережная Победы, 46.
Отметим, что водоснабжение будет восстановлено в течение дня.
Как сообщал OBOZREVATEL, метеорологи предупреждают о том, что в Днепре и области ожидается густой туман. Видимость будет составлять от 100 до 300 метров.
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