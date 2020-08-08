Жители четырех районов Днепра останутся без света: кого коснется . amazonaws.com
В воскресенье, 9 августа, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Свет отключат по таким адресам:
Соборный район:
ул. Абхазская 10-26, 13, 15;
ул. Болгарская 1-15, 2-20;
ул. Казакова 25-49;
ул. Одоевского 2-14, 20-36, 1-45;
туп. 1-й Одоевского 1-5, 2-6;
туп. 2-й Одоевского 1-9;
туп. 3-й Одоевского 1, 3б, 2, 2а;
ул. Рыбинская 1-13, 19-77, 17, 23-55, 63-77;
ул. Толстого 1-5, 2-22, 1, 9.
Новокодакский район:
ул. Щепкина 3-15, 6;
пр. С. Нигояна 18,20, 22-26, 4, 10, 14, 16, 40-42;
пер. Чумацкий 2-4, 3-5, 9, 14-26;
ул. Тесная 1-27, 2-30, 27, 29, 30-34;
ул. Фланговая 57-113, 60-108;
ул. Проектная 20-32, 21-31, 33;
ул. Лесная 17-29;
ул. Беринга 42, 32, 34;
ул. Ковельская 32-38, 13-37, 39;
пр. Металлургов 54-112.
Самарский район:
ул. Автодорожная 4-2;
ул. Июльская 1;
ул. Керамическая 1-15, 2-30;
ул. Соловьиная 47-75, 42-64;
ул. Туркменская 51-125;
ул. Юнина 45-77, 64-94;
ул. Князя Островского 2-18;
ул. Живописная;
ул. Воспоминаний 147, 109-174, 181-235, 175; \
ул. Азербайджанская 2-56, 1-65;
ул. Сержанта Литвищенко 8-18;
ул. Ак. Королева 6, 3-123, 31А, 31к.
Амур-Нижнеднепровский район:
ул. Штормовая 115-119, 120-134, 136, 140, 141-150, 151-155, 157, 159, 156-166, 167-179, 180-189, 190-199, 201-206;
пер. Штормовой 4, 5, 10, 12, 14, 16-19, 21-32;
ул. Богомаза 122;
ул. Мольера 44-54, 29-41;
ул. Спартака 41-59, 56-76;
ул. Передовая 456-506-508;
ул. Казахстанская 1-7, 2-24.
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