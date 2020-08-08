Жители четырех районов Днепра останутся без света: кого коснется . amazonaws.com

В воскресенье, 9 августа, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Свет отключат по таким адресам:

Соборный район:

ул. Абхазская 10-26, 13, 15;

ул. Болгарская 1-15, 2-20;

ул. Казакова 25-49;

ул. Одоевского 2-14, 20-36, 1-45;

туп. 1-й Одоевского 1-5, 2-6;

туп. 2-й Одоевского 1-9;

туп. 3-й Одоевского 1, 3б, 2, 2а;

ул. Рыбинская 1-13, 19-77, 17, 23-55, 63-77;

ул. Толстого 1-5, 2-22, 1, 9.

Новокодакский район:

ул. Щепкина 3-15, 6;

пр. С. Нигояна 18,20, 22-26, 4, 10, 14, 16, 40-42;

пер. Чумацкий 2-4, 3-5, 9, 14-26;

ул. Тесная 1-27, 2-30, 27, 29, 30-34;

ул. Фланговая 57-113, 60-108;

ул. Проектная 20-32, 21-31, 33;

ул. Лесная 17-29;

ул. Беринга 42, 32, 34;

ул. Ковельская 32-38, 13-37, 39;

пр. Металлургов 54-112.

Самарский район:

ул. Автодорожная 4-2;

ул. Июльская 1;

ул. Керамическая 1-15, 2-30;

ул. Соловьиная 47-75, 42-64;

ул. Туркменская 51-125;

ул. Юнина 45-77, 64-94;

ул. Князя Островского 2-18;

ул. Живописная;

ул. Воспоминаний 147, 109-174, 181-235, 175; \

ул. Азербайджанская 2-56, 1-65;

ул. Сержанта Литвищенко 8-18;

ул. Ак. Королева 6, 3-123, 31А, 31к.

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Штормовая 115-119, 120-134, 136, 140, 141-150, 151-155, 157, 159, 156-166, 167-179, 180-189, 190-199, 201-206;

пер. Штормовой 4, 5, 10, 12, 14, 16-19, 21-32;

ул. Богомаза 122;

ул. Мольера 44-54, 29-41;

ул. Спартака 41-59, 56-76;

ул. Передовая 456-506-508;

ул. Казахстанская 1-7, 2-24.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что почти на всех пляжах Днепропетровщины обнаружили кишечную палочку, купаться там опасно.