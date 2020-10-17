Жители четырех районов Днепра останутся без света: адреса
В воскресенье, 18 октября, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Света не будет с 8:00 до 19:00 по следующим адресам:
Соборный район:
улица Славянская;
улица Гайсинская;
переулок Днепровский, 2-8, 7-9;
улица Мандрыковская, 316-330.
Самарский район:
улица Сергея Кульчицкого, 41-119, 76-106;
улица Полевая, 21-79, 64-118а;
улица Чаплинская, 218-290, 265-387;
улица Молодогвардейская, 22-32, 41.
Индустриальный район:
улица Варваровская, 5-93, 684;
улица Новочеркасская, 63-86;
улица Кожемяки, 13-29, 14-30;
улица Куликовская, 1-21, 2-22;
улица Тихая, 1-29, 2- 26;
улица Кравченко, 1-29, 4-34;
улица Симеизская, 1-39, 2-32;
улица Захарченко, 1-33, 2-40;
улица Ванцетти, 4-54, 5-53;
переулок Московский, 1-3, 2-6;
переулок Новомосковский, 1-5, 2-8.
Новокодакский район:
улица Грузинская, 4-54, 5-53;
улица Анны Барвинок, 1-27, 66-98;
переулок Грузинский, 1-3, 2-4;
улица Корсунская, 1-5, 2-18;
улица Семена Бардадыма, 43, 47, 31-41, 45, 49-69, 58-74, 75-133, 78-118;
улица Погорелая, 3-59, 10-62, 66-72;
улица Старобазарная, 26-40, 71-79;
площадь Сентябрьская, 1, 4-12, 5, 7;
улица Крепостная, 98-100, 101-111, 102-106;
улица Речная, 1-29, 4-24;
улица Алеутская, 12/1;
улица Тарана, 6-28, 9-41;
улица Докучаева, 38;
улица Клубничная, 2-28, 3-9, 11-37;
улица Демократическая, 27-37, 39, 34-42;
улица Сумская, 28-84, 31-91;
тупик Шишкина, 1-17, 2-8;
улица Шишкина, 1-51, 4-48;
улица Беринга, 1-55, 2-54, 33, 35, 37-79, 44-50, 52-128, 115-119;
улица Сеченова, 1-7, 2-32;
улица Тупиковая, 18-38;
улица Краснодонская, 15-57, 38-60, 57-71;
улица Ковельская, 49-118, 41-53, 59-109;
проспект Металлургов, 45-65.
Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что на Днепропетровщине чиновника таможни заподозрили в миллионном злоупотреблении. Он действовал в интересах частных предприятий.