Жителей Днепропетровщины предупредили о возможной опасности в праздничные дни

Накануне празднования Дня Государственного Флага и Дня Независимости Украины Управление Службы безопасности Украины в Днепропетровской области просит граждан быть бдительными.

СБУ призывает жителей и гостей области соблюдать меры безопасности во время пребывания в общественных местах в праздничные и выходные дни. В пресс-службе СБУ Днепропетровской области напомнили, что в случае обнаружения оставленных без присмотра подозрительных вещей или транспортных средств необходимо сообщить об этом правоохранителям.

Особое внимание следует обращать на лиц, поведение которых вызывает подозрение. Они могут проявлять повышенный интерес к объектам транспортной инфраструктуры, местам массового пребывания людей, предприятиям, военным объектам, воинским частям, зданиям органов власти и управления.

В случае обнаружения оружия или взрывных устройств, наличия данных о фактах прибытия или пребывания в регионе подозрительных лиц, а также фактов или информации о намерениях осуществления террористической и сепаратистской деятельности людей просят сообщать об этом в СБУ в Днепропетровской области по телефону круглосуточной "горячей линии" (056) 744 -85-19 или на электронный почтовый ящик: usbu_dnp@ssu.gov.ua. Конфиденциальность гарантирована.

Жителей и гостей Днепропетровской области просят не быть равнодушными к собственной жизни и безопасности окружающих. Кроме того, в условиях повышенной опасности пандемии необходимо соблюдать меры индивидуальной безопасности в общественных местах.

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