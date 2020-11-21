Жителей Днепра призывают посетить "Воскресник" и поддержать кафе и рестораны
В воскресенье, 22 ноября, каждый житель Днепра сможет прийти на ярмарку выходного дня и поддержать малый бизнес, который сильно страдает за счет карантинных ограничений.
"Воскресник" состоится при поддержке Ассоциации Рестораторов Днепра, пишет "Наше Місто".
Региональный директор "Контракт Продрезерв 5" и "Гарна Страва" Татьяна Коваль призвала горожан поддержать мирную акцию и прийти на ярмарку выходного дня.
Программа мероприятия обещает быть увлекательной и насыщенной, а более 30 локаций будут разбросаны по всей территории города. Поэтому для того, чтобы интересно и весело провести вместе время всей семьей, будет достаточно выйти на свою улицу.
Но забывать про маски, социальную дистанцию и антисептики не стоит – здоровье прежде всего!
"Рестораны, кафе и бары скучают за тобой на выходных!", – написала Татьяна Коваль.