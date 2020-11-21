Жителей Днепра призывают посетить 'Воскресник' и поддержать кафе и рестораны

В воскресенье, 22 ноября, каждый житель Днепра сможет прийти на ярмарку выходного дня и поддержать малый бизнес, который сильно страдает за счет карантинных ограничений.

"Воскресник" состоится при поддержке Ассоциации Рестораторов Днепра, пишет "Наше Місто".

Региональный директор "Контракт Продрезерв 5" и "Гарна Страва" Татьяна Коваль призвала горожан поддержать мирную акцию и прийти на ярмарку выходного дня.

Программа мероприятия обещает быть увлекательной и насыщенной, а более 30 локаций будут разбросаны по всей территории города. Поэтому для того, чтобы интересно и весело провести вместе время всей семьей, будет достаточно выйти на свою улицу.

Но забывать про маски, социальную дистанцию и антисептики не стоит – здоровье прежде всего!

"Рестораны, кафе и бары скучают за тобой на выходных!", – написала Татьяна Коваль.