Жителей Днепра и области предупредили об опасной погоде

Днепровский региональный центр по гидрометеорологии предупреждает о первом уровне опасности.

Видимость в тумане составит 300-500 метров. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области.

16 февраля прогнозируется переменная облачность без осадков. Ночью и утром по городу и области туман. На дорогах местами гололед. Ветер южный - 5-10 м/с. Температура воздуха по области ночью 2-7 градусов мороза, днем 4-9 градусов тепла. По городу ночью 5-7 градусов мороза, днем 5-7 градусов тепла.

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17 февраля ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах местами гололед. Ветер южный от 5 до 10 м/с. Температура воздуха ночью — от 2 до 7 градусов ниже нуля, днем — от 3 до 8 градусов тепла.

18 февраля прогнозируется переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах местами гололед. Ветер южный от 5 до 10 м/с. Температура воздуха ночью от 0 до 5 градусов мороза, днем — от 5 до 10 градусов тепла.

Туман в Днепре Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре местные жители слепили огромную патрульную машину из снега и сообщили на линию "102" о якобы брошенном авто. Позже рядом с полицейским "Приусом" появился "Гелендваген".

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