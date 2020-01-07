Житель Днепра раздает семена дерева, которое борется с глобальным потеплением

Житель Днепра Дмитрий Долинский предлагает бесплатные семена Павловнии. Вырастить дерево могут все, кто хочет сделать вклад в озеленение города и противодействовать глобальному потеплению.

Как отмечает Дмитрий Долинский на своей странице в Facebook, проращивать семена одного из самых интересных и перспективных деревьев нашей климатической зоны можно уже в январе.

В Днепре раздают семена Павловнии sadco.com.ua

По его словам, Павловния - лидер по скорости прироста среди всех растений, которые переживают наши зимы. На хорошем грунте и при достаточном поливе она вырастает на три метра за два года.

Facebook: Дмитрий Долинский

Дерево хорошо адаптируется к городским районам. Большие листья и широкая крона деревьев обеспечивают плотную тень в парках и скверах, зонах отдыха, образуя уголки со свежим воздухом, особенно в городах, где оно загрязнено выхлопными газами. Благодаря большим размерам листьев одно дерево Павловнии может поглощать ежедневно до 22 кг CO2, при этом производится до 6 кг кислорода. В зависимости от среды выращивания, деревья Павловнии могут достигать высоты до 30 метров. Может развиваться в виде большого многоствольного кустарника.

Павловния seeds.org.ua

Житель Днепра раздает бесплатно семена Павловнии с самосевного дерева, которое в прошлом году в Днепре уже цвело во второй раз. Проращивать семена можно уже в январе, а высадить в почву в мае, выбрав защищенное от северного ветра и не заболоченное место.

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Семена Павловнии Facebook: Дмитрий Долинский

Павловния имеет эффективный тип фотосинтеза, благодаря которому очищает воздух от пыли, поглощает много углекислого газа и солнечной энергии. На 10 сотках Павловния может поглотить 14 тонн углекислого газа в год.

У Павловнии эффективный тип фотосинтеза Facebook: Дмитрий Долинский

Чтобы получить семена, пишите Дмитрию Долинскому в Facebook.

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