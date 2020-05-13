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14 мая • обновлено в 16:30
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Карина Бондаренко
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Жилмассив Победа в Днепре останется без воды: дата и причина отключения

1.2т
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С 13 по 14 мая жители жилого массива Победа в Днепре останутся без воды.

Водоснабжене отключат с 23:30 13 мая до 16:00 14 мая в связи с аварийными работами на сети водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия "Днепрводоканал".

Под отключение попали жильцы всех домов, расположенных на ж/м Победа – 3,4,5,6. В домах может быть как пониженное давление, так и полное отсутствие водоснабжения.

Отключение воды на Победе в Днепре

Отключение воды на Победе в Днепре

lb.ua

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Днепре растет количество зараженных коронавирусом. По состоянию на 13 мая в городе официально зарегистрировано 270 случаев заболевания.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
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