Жена мэра Днепра покорила Монблан: захватывающие фото

Первая леди Днепра Марина Филатова покорила вершину самой высокой горы Монблан.

Городской голова Борис Филатов восхищается и гордится своей женой. Об этом он написал на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Жена мэра Марина Филатова Instagram Марины Филатовой

"Сегодня ночью Марина взяла Монблан. После марафона, ультрамарафона, триатлона и Килиманджаро, взяла Монблан. Блин, похоже, что больше 25 лет я живу с роботом. Страшно. Но привык. Бесконечно горжусь Тобой, Железная Леди", – сообщил Филатов.

Сама жена мэра поделилась впечатляющими снимками своего путешествия.

Дорога к горе Монблан Instagram Марины Филатовой

Жена мэра Марина Филатова Instagram Марины Филатовой

Жена мэра Марина Филатова Instagram Марины Филатовой

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Днепра Борис Филатов показал, как играет на своем советском игровом автомате "Торпедная атака".

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