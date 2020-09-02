Жара продолжается: появился прогноз погоды в Днепре на 2 сентября

В среду, 2 сентября, в Днепре ожидается солнечная и жаркая погода.

Как сообщили в Укргидрометцентре, осадков в этот день не предвидится.

Столбик градусника будет колебаться от +33 до +35 градусов по Цельсию. Ветер будет восточный – до 5-10 метров в секунду.

Прогноз погоды в Украине 2 сентября

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что двое жителей Кривого Рога попались на незаконном оформлении онлайн-кредитов на других граждан.

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