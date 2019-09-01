Жара и угроза пожаров: прогноз погоды в Днепре на понедельник

В Днепре и на территории области 2 августа будет сохраняться чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.
В городе ожидается сухая и жаркая погода, передает Украинский гидрометцентр.
В понедельник в Днепре будет сухо и жарко
Украинская правда
В частности, 2 и 3 сентября синоптики прогнозируют небольшая облачность, без осадков.
Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью 14-18, днем 29-31.
Погода в Днепропетровской области на 2 сентября
Украинский гидрометцентр
Ранее OBOZREVATEL писал, что в селе Сокол Ивано-Франковской области 31 августа произошел пожар в детском лагере, погиб один подросток. Следователи, работающие на месте пожара в лечебно-оздоровительном комплексе, склоняются к версии, что пожар мог произойти из-за короткого замыкания в электросети. Гибель на пожаре подростка, скорее всего, произошла вследствие поражения электротоком.
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