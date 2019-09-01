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Жара и угроза пожаров: прогноз погоды в Днепре на понедельник

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В Днепре и на территории области 2 августа будет сохраняться чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

В городе ожидается сухая и жаркая погода, передает Украинский гидрометцентр.

В понедельник в Днепре будет сухо и жарко

В понедельник в Днепре будет сухо и жарко

Украинская правда

В частности, 2 и 3 сентября синоптики прогнозируют небольшая облачность, без осадков.

Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью 14-18, днем 29-31.

Погода в Днепропетровской области на 2 сентября

Погода в Днепропетровской области на 2 сентября

Украинский гидрометцентр

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Ранее OBOZREVATEL писал, что в селе Сокол Ивано-Франковской области 31 августа произошел пожар в детском лагере, погиб один подросток. Следователи, работающие на месте пожара в лечебно-оздоровительном комплексе, склоняются к версии, что пожар мог произойти из-за короткого замыкания в электросети. Гибель на пожаре подростка, скорее всего, произошла вследствие поражения электротоком.

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Место
Украина Днепр
Тег
погода
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