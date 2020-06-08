Жара до +31: синоптики уточнили прогноз погоды в Днепре

София Ковнир Жизнь города 07:01, 8.06.2020

В понедельник, 8 июня, в Днепре ожидается сухая и жаркая погода.

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, в город пришло настоящее лето.

Температура воздуха +29 +31 градусов днем, ночью похолодает до +15 +17 градусов. Ветер северо-восточный 5-10 м/с.

Погода в Украине 8 июня

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что лето-2020 года будет теплым и достаточно сухим, но с сильными ливнями, градами и шквалами. По словам метеоролога, такому прогнозу способствует существенное снижение температуры в районе течения Гольфстрим.

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Днепр Жизнь города

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