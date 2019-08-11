Жара до +30: появился прогноз погоды в Днепре на понедельник

В понедельник, 12 августа, в Днепропетровской области и в Днепре в частности температура воздуха днем будет достигать +30...+32 градуса, ночью – около +16...+18 градусов.

ukr-online.com

Согласно информации от Украинского гидрометцентра, в начале следующей недели ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

В свою очередь региональный гидрометцентр предупреждает о высокой (4 класса) пожарной опасности на территории области в период с 11 по 16 августа.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре 10 августа загорелся жилой дом. Из-за отсутствия воды у пожарных и плохого давления в гидранте его крыша сгорела дотла.

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