Зеленский присвоил начальнику полиции Днепропетровщины звание генерала

В воскресенье, 23 августа, президент Украины Владимир Зеленский присвоил специальное звание Щадило Анатолию Анатольевичу.

Согласно указу №350/2020 начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Днепропетровской области получил звание генерала полиции третьего ранга. О присвоении специального звания полковнику полиции Анатолию Щадило сообщили в пресс-службе Официального интернет-представительства президента Украины.

Напомним, что Анатолий Анатольевич Щадило был утвержден главой ГУНП в Днепропетровской области 20 июля 2020 года. На посту он сменил уволенного после скандала Владимира Огурченко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 15 июля 2020 года Анатолий Щадило был назначен временно исполняющим обязанности руководителя полиции Днепропетровской области.

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