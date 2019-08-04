В Днепре на Монастырском острове продолжается масштабный фестиваль "БеzViz".
3 августа сцены взрывали популярные артисты Украины, сообщает корреспондент OBOZREVATEL с места события.
Днепряне наполную наслаждались громкой музыкой, фотозонами, ярмарками, мастер-классами и фудкортами.
Хедлайнерами фестиваля 3 августа были ТНМК(Танок на Майдані Конґо), 5’Nizza, BAHROMA, Lordi, Yuko.
ТНМК
Кроме этого, на других сценах можно услышать и других известных исполнителей: Ангажемент на вівторок, Курган & Agregat, Pavlik OverDrive, Atlas Empire.
На одной из сцен электронная музыка играет круглосуточно.
OBOZREVATEL передает всю космическую атмосферу с места события.
На фестивале очень много разнообразных фотозон
5’Nizza
5’Nizza
ТНМК
ТНМК
ТНМК
ТНМК
BAHROMA
BAHROMA
BAHROMA
Круглосуточная сцена с электронной музыкой
BAHROMA
BAHROMA
Yuko
Yuko
Yuko
Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре стартовал масштабный фестиваль "БеzViz".
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