В Днепре на Монастырском острове продолжается масштабный фестиваль "БеzViz".

3 августа сцены взрывали популярные артисты Украины, сообщает корреспондент OBOZREVATEL с места события.

Днепряне наполную наслаждались громкой музыкой, фотозонами, ярмарками, мастер-классами и фудкортами.

Новости Концерт певицы TAYANNA на День молодежи в Днепре собрал 7 тысяч зрителей

Хедлайнерами фестиваля 3 августа были ТНМК(Танок на Майдані Конґо), 5’Nizza, BAHROMA, Lordi, Yuko.

ТНМК

Кроме этого, на других сценах можно услышать и других известных исполнителей: Ангажемент на вівторок, Курган & Agregat, Pavlik OverDrive, Atlas Empire.

На одной из сцен электронная музыка играет круглосуточно.

OBOZREVATEL передает всю космическую атмосферу с места события.

На фестивале очень много разнообразных фотозон

5’Nizza

5’Nizza

ТНМК

ТНМК

ТНМК

ТНМК

BAHROMA

BAHROMA

BAHROMA

Круглосуточная сцена с электронной музыкой

BAHROMA

BAHROMA

Yuko

Yuko

Yuko

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре стартовал масштабный фестиваль "БеzViz".

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!