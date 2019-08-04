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Зажигающий ТНМК и безумная 5’Nizza: в Днепре продолжается масштабный "БеzViz". Фоторепортаж

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В Днепре на Монастырском острове продолжается масштабный фестиваль "БеzViz".

3 августа сцены взрывали популярные артисты Украины, сообщает корреспондент OBOZREVATEL с места события.

Днепряне наполную наслаждались громкой музыкой, фотозонами, ярмарками, мастер-классами и фудкортами.

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Хедлайнерами фестиваля 3 августа были ТНМК(Танок на Майдані Конґо), 5’Nizza, BAHROMA, Lordi, Yuko.

ТНМК

ТНМК

Кроме этого, на других сценах можно услышать и других известных исполнителей: Ангажемент на вівторок, Курган & Agregat, Pavlik OverDrive, Atlas Empire.

На одной из сцен электронная музыка играет круглосуточно.

OBOZREVATEL передает всю космическую атмосферу с места события.

На фестивале очень много разнообразных фотозон

На фестивале очень много разнообразных фотозон

5’Nizza

5’Nizza

5’Nizza

5’Nizza

ТНМК

ТНМК

ТНМК

ТНМК

ТНМК

ТНМК

ТНМК

ТНМК

BAHROMA

BAHROMA

BAHROMA

BAHROMA

BAHROMA

BAHROMA

Круглосуточная сцена с электронной музыкой

Круглосуточная сцена с электронной музыкой

BAHROMA

BAHROMA

BAHROMA

BAHROMA

Yuko

Yuko

Yuko

Yuko

Yuko

Yuko

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре стартовал масштабный фестиваль "БеzViz".

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Место
Украина Днепр
Теги
Днепр Фестиваль
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