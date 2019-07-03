"Завораживает!": сеть восхитило фото грозового неба над Днепром

Вечером во вторник, 2 июля, в Днепре разбушевалась буря. Горожане запечатлели красоту грозового неба и поделились фото в сети.
"Круто!!!! Как же красиво",
"Что-то жуткое происходит...",
"Красотища)", - комментируют фото пользователи Facebook.
Facebook группа "Левобережный 3 Днепр"
Facebook Аня Будко
Facebook группа "Типичный Тополь"
Facebook Vadim Zhuk
Facebook Антон Деньгуб
Facebook группа "Левобережный 3 Днепр"
Facebook Юлия Козлова
Facebook Ольга Дикая
Facebook Надежда Манахина
Facebook Анастасия Золотарёва
Facebook Юлия Козлова
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 2019 года украинцев ждет жаркая погода. Причем, уровень градуса в этом году опять побьет рекорды.
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