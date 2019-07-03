"Завораживает!": сеть восхитило фото грозового неба над Днепром

Вечером во вторник, 2 июля, в Днепре разбушевалась буря. Горожане запечатлели красоту грозового неба и поделились фото в сети.

"Круто!!!! Как же красиво",

"Что-то жуткое происходит...",

"Красотища)", - комментируют фото пользователи Facebook.

Facebook группа "Левобережный 3 Днепр"

Facebook Аня Будко

Facebook группа "Типичный Тополь"

Facebook Vadim Zhuk

Facebook Антон Деньгуб

Facebook группа "Левобережный 3 Днепр"

Facebook Юлия Козлова

Facebook Ольга Дикая

Facebook Надежда Манахина

Facebook Анастасия Золотарёва

Facebook Юлия Козлова

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 2019 года украинцев ждет жаркая погода. Причем, уровень градуса в этом году опять побьет рекорды.

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