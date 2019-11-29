Завод под Днепром загрязнял землю отходами: открыто дело

Днепродзержинская местная прокуратура сообщила о подозрении владельцу сельхозпредприятия в Днепропетровской области в незаконном сбросе в грунт отходов от переработки молока.

Эти действия привели к загрязнению участков вблизи жилых домов, передает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

Завод под Днепром загрязнял землю отходами (иллюстрация) ecosoft.in.ua

"Указанное лицо, осуществляя хозяйственную деятельность по переработке молока для дальнейшей оптовой торговли молочными продуктами, без соответствующих разрешений умышленно длительное время сливало сточные воды от переработки продуктов в сточную яму, расположенную за территорией производственных помещений", – сказано в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 239 Уголовного кодекса (загрязнение земель отходами, вредными для жизни и здоровья людей и окружающей среды вследствие нарушения специальных правил).

Ранее OBOZREVATEL писал, что Хозяйственный суд Днепропетровской области взыскал с коммунального предприятия "Днепрводоканал" 8,7 млн гривень за нанесение ущерба экологии. Суд установил, что деятельность коммунальщиков привела к загрязнению поверхностных вод Днепра.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!