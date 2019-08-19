Подайте на пропитание: кто просит милостыню на улицах Днепра

Мы видим их на улицах Днепра каждый день. Люди-призраки, которых мы стараемся не замечать.

Их сотни или тысячи? Сложно сказать. Одни – бездомные и беспризорные, другие – просят милостыню или пытаются заработать на кусок хлеба.

Какие болезненные истории хранит их память и что натолкнуло людей без определенного места жительства на такую жизнь – узнавал OBOZREVATEL.

Непростая жизнь Фото: OBOZREVATEL

По данным волонтеров, еще в 2016 году (по последним подсчетам) количество бездомных увеличилось на 20%. Главная причина – война на Донбассе и аннексия Крыма. По последним данным Минсоцполитики – в Украине около 70 тысяч людей без определенного места жительства (это те люди, которые зарегистрированы в соцслужбах). В реальной жизни, по словам многих экспертов – их количество перешагнуло цифру в 200 тысяч.

Запахи в этом месте настолько разнообразные, что кругом голова: шаурма, газовые выхлопы от маршруток, точки с продажами сезонных цветов (сегодня это астры), кофейни, булочные, мусорники, чебуречные. Все смешивается в одно слово – Старомостовая площадь (или же площадь Островского до переименования). Если посмотреть направо – можно увидеть спящих на рваном картоне собак, которые честно отрабатывают свою кормежку и стерегут места для тех, кто совсем скоро придет торговать или просить милостыню. Слева открывается вид на разнообразные ларьки и магазины, где можно по-быстрому перекусить. Кажется, такая улица – неотъемлемая часть любого крупного города.

Четырехлапые охранники

В Днепре же Старомостовая и Привокзальные площади – не только место встреч и прощаний, но и излюбленное место людей без определенного места жительства, мелких торгашей и тех, кто просит милостыню. В прочем, снова же отметим – такая ситуация из года в год неизменна в почти каждом крупном городе.

"Забронированные" с помощью кирпичей места

Хотим сразу же отметить, что в этой статье мы не отстаиваем ни одну из позиций, не говорим о том, что хорошо, а что плохо. В этом материале мы делимся рассказами людей без определенного места жительства. Мы не несем ответственность за правдоподобность слов спикеров – часто они выдумывают истории на ходу.

Каждый из бездомных (кроме одного), с кем я смогла пообщаться - шел на контакт после того, как я открывала кошелек и жертвовала небольшую сумму денег. Конечно же, позировать для фото никто не хотел.

Михаил, 70 лет. Приехал с Криничанского района после того, как у него украли документы.

Михаил просит милостыню на Старомостовой площади

"Приехал я из села Барвиновка. У меня там есть дом, была жена (умерла год назад) и хозяйство – три коровы и Жигуль двойка. Как-то ночью ко мне в дом вломились неизвестные и обворовали. Унесли даже паспорт, который потом ночью нашла милиция. Паспорт обмок после дождя и я остался без документов. Из-за отсутствия документов я не получаю пенсию уже третий месяц. В пенсионном сказали, что деньги не пропадут и я получу за все время сразу, как только восстановлю документы. А нужно мне для этого 350 гривень", - рассказал Михаил.

Верный друг

На вопрос, есть ли у него проблемы со здоровьем – ответил, что нет. А в Днепр приехал, чтоб подзаработать.

"Планирую до зимы вернуться домой. Тут у меня появился четырехлапый друг – собачка Рыжий. А пока живем неподалеку в развалинах, затащили диван и спим на нем с товарищем. Хороший диван, теплый. Дождь не мочит – уже хорошо".

Алихан, 58 лет. Уроженец Ингушетии, Кавказ. Живет на стройке.

Алихан

"В 1998 году умерла моя первая жена. Тогда я оставил свою квартиру и дом детям, уехав в поисках лучшей жизни. Дети с тех времен моей судьбой не интересуются. Потом нашел вторую жену. Работал, выпивал. Ушел от второй жены и вот уже 4 года живу по стройкам. Работаю, но вот даже на еду не всегда хватает. Живу в вагончике. Чтобы искупаться – грею воду на небольшой плите, а в холодное время – греюсь масляным радиатором. Чтобы не замерзнуть зимой – укрываюсь всем, что есть. Так и живу, как могу".

Александр, 62 года. Подрабатывает между Авто- и Ж\Д вокзалами с тачкой, помогая людям довезти тяжелые сумки.

Всегда можно заработать

Мужчина привлек внимание тем, что сидел на своей тачке и просил налить ему попить у мимо проходящего мужчины с бутылкой воды. На мое предложение купить ему еды - отказался, но намекнул, что нуждается в деньгах.

"Живу я в Илларионово, есть свой дом. Но очень болеет жена. Вот и приходится тяжело работать. Я людям предлагаю сумку дотащить а они и платят – кто 20 гривень, кто 25…Зимой тоже так работаю – надо ж как-то выживать, ведь жена-инвалид и 5 кошек дома. Только вот на хлеб не хватает. А тут столько попрошаек, доченька (обращается ко мне). Вот тот, что с собаками сидит, циган – по полторы тысячи гривен в день выпрашивает и все пропивает. А я честным трудом вот и еле 500 гривень в неделю выходит…"

Перед прощанием наш новый знакомый попросил еще немного денег и ушел работать дальше.

Мне встретилось достаточно людей с наверняка не очень приятными историями. Только вот многие из них – боялись говорить. К некоторым же подходить страшно – кто буянит, а кто – в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Эта бабушка давила блох котенку. На контакт не шла. Молодая пара рядом сказала, что она тут частенько просит милостыню а котенка, скорее всего, хочет пристроить в добрые руки:

Мужчина на фото ниже – пытался добыть жидкость. Уж очень хотелось пить, день выдался душным.

Этот дедушка просит милостыню напротив АТБ на Привокзальной площади. У него отсутствуют конечности.

Мужчина на фото ниже повстречался нам по дороге на автовокзал. Кажется, он был не в самом лучшем расположении духа.

С бабушкой на фото ниже было сложно вести диалог. Она практически ничего не слышит и на вопрос: "Что у вас произошло?" сильно расплакалась. Рассказала, что у нее недавно умерла дочь. Она одинока и ей нечего кушать. Возле нее стоял маленький стаканчик с виноградом, кто-то угостил, чтоб бабушка поела:

Кто-то из них симулянт и лентяй, кто-то – сломлен жизнью, а у кого-то нет другого выхода. В любом случае – судить не нам. Но у нас всегда есть выбор: помочь или оттолкнуть, пройти мимо или обратить внимание. Наверное, важно научится различать правду от лжи и помогать от души тем, кто правда нуждается, ведь как сказал Чарльз Диккенс: "В этом мире пользу приносит каждый, кто облегчает бремя другого человека".

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