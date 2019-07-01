ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги

/Жизнь города

Запасайтесь, кто может: жители Днепра останутся без воды

351Читать материал на украинском

В Днепре 3 июля некоторые улицы останутся на целый день без воды.

Это связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на водопроводной сети. Воды не будет с 9:00 до 20:00. Об этом сообщает КП "Днепрводоканал".

Водоснабжения не будет по следующим адресам:

  • ул. Николая Михновского, 2, 3, 4, 11;

  • пр. Мира, 2, 2А, 6.

Новости
В Днепре подорожала вода: озвучены новые тарифы

Запасайтесь, кто может: жители Днепра останутся без воды

На время выполнения работ КП "Днепрводоканал" рекомендует создать необходимый запас питьевой воды жителям и потребителям указанных адресов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кабмине резко изменят тарифы на коммунальные услуги.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Место
УкраинаДнепр
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel