В Днепре 3 июля некоторые улицы останутся на целый день без воды.

Это связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на водопроводной сети. Воды не будет с 9:00 до 20:00. Об этом сообщает КП "Днепрводоканал".

Водоснабжения не будет по следующим адресам:

ул. Николая Михновского, 2, 3, 4, 11;

пр. Мира, 2, 2А, 6.

На время выполнения работ КП "Днепрводоканал" рекомендует создать необходимый запас питьевой воды жителям и потребителям указанных адресов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кабмине резко изменят тарифы на коммунальные услуги.

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