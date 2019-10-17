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17 октября • обновлено в 17:32
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Замусорили и обокрали: под Днепром квартиранты провернули подлую аферу

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В Каменском Днепропетровской области семья съемщиков после месяца проживания в арендованной квартире бесследно исчезла, ограбив и захламив чужое жилье.

На протяжении месяца жильцы безукоризненно выполняли все условия договора, а в день оплаты перестали выходить на связь. Об этом рассказала пострадавшая Татьяна Горбатова в Facebook-сообществе "Просто Днепродзержинск".

Под Днепром квартиранты провернули подлую аферу

Под Днепром квартиранты провернули подлую аферу

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"Позвонила женщина, договорились о встрече, посмотрели, сдала. Женщину зовут Милана. Она должна была жить с сыном Михаилом и дочерью Анастасией. Я пошла навстречу, рассрочив страховой платёж на две оплаты. Заключили "договор", обменялись: ключи - деньги. Сдала квартиру в середине месяца. На 1 число Милана сбросила показания по счётчикам, трубку брала, общалась", - рассказала участница сообщества.

Спустя месяц арендатор не обнаружила у себя дома ни жильцов, ни техники. Соседи сообщили, что вместо троих обещанных в квартире проживало шестеро человек, а к моменту приезда женщины их не видели 4 дня.

"Вещей жильцов нет, так же как и моей микроволновой печи. Везде грязно, по коврикам ходили обутыми, на кухне все жирное и липкое, а в ванной под раковиной нашла использованный памперс. За газ, воду и электричество накрутили на 900 гривень", - поделилась пострадавшая.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре квартирант жестоко убил хозяйку жилья. Мужчина задушил женщину во время конфликта. Его задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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Место
Украина Днепр
Теги
квартира жилье грабеж
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70rus xxx
70rus xxx
Не захотела налоги платить,теперь страдай.Надо через фирмы оформлять.
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фил филипыч
фил филипыч
копию паспорта при подписывании договора надо брать.
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