Заморозки и сильный ветер: синоптики предупредили об опасной погоде в Днепре

В Днепре с 13 по 15 апреля ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики предупредили об опасном ветре, заморозках и мокром снеге.

Так, в понедельник, 13 марта, прогнозируется юго-западный ветер 5-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления по чрезвычайным ситуациям.

Температура воздуха опустится до -2...0 градусов ночью, днем прогреет до +18...+20 градусов. Сильные заморозки, без осадков.

Синоптики предупредили об опасной погоде в Днепре Страна

Во вторник, 14 апреля, синоптики прогнозируют дождь. Ветер юго-западный 5-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 градусов, днем потеплеет до +17...+22.

15 апреля ожидается коротковременный дождь с мокрым снегом. Ветер юго-западный 5-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха 0...+5 градусов ночью, днем от +8 до +13 градусов.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Украину с понедельника, 13 апреля, придет холодный атмосферный фронт, который обусловлен циклоном над Балтийским морем. В некоторых регионах он обусловит не только похолодание, но и дожди, а также даже снег.