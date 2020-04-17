Заморозки и порывы ветра: в Днепре и области объявили штормовое предупреждение

На Днепропетровщине синоптики предупредили о резком ухудшении погодных условий. В пятницу, 17 апреля, ожидаются порывы ветра и высокая пожарная опасность.

По прогнозам гидрометцентра, плохая погода сохранится на протяжение выходных. Об этом сообщили на сайте Главного управления по чрезвычайным ситуациям.

Так, 17 апреля прогнозируется переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха по области ночью +5...+10, днем +​​15...+20 тепла, по городу ночью +7...+9, днем +​​16...+18 тепла.

В Днепре и области объявили штормовое предупреждение mrpl.city

В субботу, 18 апреля, ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+8, на поверхности почвы местами заморозки 0...+3, днем ​​12-17 тепла.

19 апреля прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5, на поверхности почвы заморозки 0...+3, днем ​​10-15 градусов тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик Украины Владимир Деркач сказал, что на Пасху, 19 апреля, в Украине установится теплая и солнечная погода без осадков.