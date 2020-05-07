Зальет дождями: в Днепре снова испортится погода

Карина Бондаренко Жизнь города 07:06, 7.05.2020 Обновлено: 08:11, 7.05.2020

В четверг, 7 мая, в Днепре ожидается сырая и дождливая погода.

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра дождь не будет прекращаться днем и ночью.

Температура воздуха опустится до +7...+9 градусов ночью, днем от +15 до +17 градусов. Ветер северо-западный 7-12 м/с.

Погода в Украине 7 мая

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики спрогнозировали переменчивую погоду летом 2020 года в Украине: ожидаются ливни, грады и резкие перепады температур.

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Днепр Жизнь города

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