"Закидала" родителей серпами и молотами: в Днепре учительница попала в скандал из-за 1 мая. Фото

В Днепре классный руководитель первого класса в школе №45 поздравила родителей и учеников с Международным днем труда коммунистической символикой.

В группу социальной сети "Viber" учитель отправила видео-поздравление. Соответствующие скриншоты опубликовала мама одного из учеников в группе "Батьки SOS" в Facebook. Позже ее "выгнали" из родительского чата (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"И смешно, и грустно, и вообще... Особенно после итогов "дистанционного" обучения. И дело даже не в ностальгии (имеют право). Дело в том, что есть закон. А центр с большим количеством социальных связей этот закон игнорирует", – написала Анна Шевченко.

Публикация вызвала бурную реакцию среди родителей в сети:

Позже Шевченко показала сообщение, которое адресовали ей в родительском чате. Маме "дали время до утра", чтобы покинуть группу.

"Сегодня произошел неприятный, лично для меня, инцидент. Одна недовольная особа, не буду указывать имя и фамилию, выставила в социальную сеть переписку. Риторический вопрос чем данную особу обидела школа, родители классный руководитель? Поборы? "Пережитки прошлого"? Неустроенный праздник 8 Марта? Лично мне было противно читать посты в Фейсбуке, которые обливают школу и классного руководителя грязью, как родителям ставят "диагнозы". Данной особе даю времени до утра, чтобы самостоятельно покинуть родительский чат, или я это сделаю на основании администратора", – написала, судя по всему, глава родительского комитета.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в сети вспыхнул скандал из-за учебника по русскому языку для украинских школьников. В одном из заданий монаха Киево-Печерского монастыря Нестора назвали "русским летописцем".

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