Забрали все средства на лечение: в больнице под Днепром подло обокрали женщину

В Центре первичной медико-санитарной помощи № 3 города Каменское Днепропетровской области обокрали 82-летнюю местную жительницу, которая ожидала возвращения мужа с процедур.

При себе женщина имела сумку с документами и достаточно большой суммой денег. Этими средствами пенсионерка собиралась оплатить дорогостоящее лечение супруга, сообщила родственница потерпевшей Инна Новикова в Facebook-группе "Типичный Днепродзержинск (Каменское)".

"Сегодня, пока дедушка был под капельницей, в 3-ей больнице у 82-летней бабушки, которая ждала под кабинетом, украли чёрную сумку из кожзама, где находился кошелёк с суммой 700 гривен на капельницы и два паспорта", - рассказала автор.

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Больше всего пострадавшую волнует потеря документов – в пожилом возрасте процесс их восстановления весьма проблематичен.

"Бабушка вся на нервах, очень жаль, что так случилось. Сами понимаете, что бегать восстанавливать документы в таком возрасте очень сложно и морально, и физически, так как сейчас здоровья нет, еле ходят", - поделилась Новикова.

В случае обнаружения документов семья просит сообщить об этом по номеру: +38(096)296-29-36.

Скриншот Facebook-группа "Типичный Днепродзержинск (Каменское)"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что врачи Днепропетровской областной больницы имени Мечникова спасли воина ВСУ с тяжелым пулевым ранением. Пуля разорвала Роману плечевую артерию и разбила грудину, поэтому у него было мало шансов выжить и сохранить руку.

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