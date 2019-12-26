Забрали последнее: в Кривом Роге у слепого кота украли домик

В Кривом Роге Днепропетровской области возле одного из зоомагазинов неизвестные стащили самодельный домик, который принадлежал слепому коту.

Инцидент произошел на прошлой неделе. Об этом сообщает Первый городской.

В Кривом Роге у слепого кота украли домик Первый городской

Бездомного четверолапого подобрала с улицы владелица зоомагазина. Из-за проблем с глазами животное было не в состоянии реагировать на внешние раздражители и ориентироваться в пространстве. Коту удалили глаза, а его главным пристанищем стал деревянный домик, который ему подарила новая хозяйка.

В Кривом Роге у слепого кота украли домик Первый городской

Украденный домик более года простоял на крыльце зоомагазина. На прошлой неделе хозяева обнаружили его пропажу. Сейчас кот живёт в самом магазине и получает заботу от своих хозяев.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Одессе мужчина в капюшоне украл домик у кота. Для того, чтобы украсть кошкин дом, вору пришлось вытрусить животное из его жилища.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram