Заболевшей коронавирусом жительнице Першотравенска больше недели отказывали в диагностике

Алина Рашевская Жизнь города 10:56, 10.04.2020 Обновлено: 11:14, 10.04.2020

Жительница города Першотравенск Днепропетровской области с подозрением на коронавирус больше недели не могла добиться проверки на наличие инфекции.

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Несмотря на присутствие всех основных симптомов заболевания и его быстрое прогрессирование, тест на COVID-19 женщине провели только после громкого скандала с последователями церкви "Новое поколение". За время ожидания, проведенного в отделении терапии без должного лечения, женщина полностью утратила способность дышать самостоятельно, рассказала дочь потерпевшей Вера Роенко в Facebook-сообществе "Новости Першотравенска".

"1 апреля с признаками ОРВИ она обратилась в больницу, 3 апреля её госпитализировали с воспалением лёгких. Никаких тестов ей не делали, несмотря на наши просьбы и эпидемию. Дальше выходные отделение терапии, без докторов, с лечением без результатов. В понедельник ей становиться хуже, одышка, тяжело дышать, тест не берут, мы звоним куда только можно все по кругу", – рассказала Роенко.

Коронавирус на Днепропетровщине
ТВК

Тест на коронавирус женщине провели лишь спустя неделю безуспешного лечения. Его результат оказался положительным. Теперь за спасение тяжелой пациентки будут бороться днепровские медики.

"Дальше круче, состояние ухудшается, область с результатами молчит, врачи ничего не предпринимают, все в своем ожидании. Сегодня, когда без маски она уже не может, ей делают экспресс-тест, потому что без результата не могут перевести в реанимацию, он показывает +. Занавес – её отправляют на Днепр", – поделилась горожанка.

Скриншот
Facebook/"Новости Першотравенска"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по состоянию на утро пятницы, 10 апреля, в Украине официально подтвердили 2203 случая коронавируса COVID-19. При этом за последние сутки выявлено 311 новых случаев.

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