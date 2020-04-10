Заболевшей коронавирусом жительнице Першотравенска больше недели отказывали в диагностике

Жительница города Першотравенск Днепропетровской области с подозрением на коронавирус больше недели не могла добиться проверки на наличие инфекции.

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Несмотря на присутствие всех основных симптомов заболевания и его быстрое прогрессирование, тест на COVID-19 женщине провели только после громкого скандала с последователями церкви "Новое поколение". За время ожидания, проведенного в отделении терапии без должного лечения, женщина полностью утратила способность дышать самостоятельно, рассказала дочь потерпевшей Вера Роенко в Facebook-сообществе "Новости Першотравенска".

"1 апреля с признаками ОРВИ она обратилась в больницу, 3 апреля её госпитализировали с воспалением лёгких. Никаких тестов ей не делали, несмотря на наши просьбы и эпидемию. Дальше выходные – отделение терапии, без докторов, с лечением без результатов. В понедельник ей становиться хуже, одышка, тяжело дышать, тест не берут, мы звоним куда только можно – все по кругу", – рассказала Роенко.

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Тест на коронавирус женщине провели лишь спустя неделю безуспешного лечения. Его результат оказался положительным. Теперь за спасение тяжелой пациентки будут бороться днепровские медики.

"Дальше – круче, состояние ухудшается, область с результатами молчит, врачи ничего не предпринимают, все в своем ожидании. Сегодня, когда без маски она уже не может, ей делают экспресс-тест, потому что без результата не могут перевести в реанимацию, он показывает +. Занавес – её отправляют на Днепр", – поделилась горожанка.

Скриншот Facebook/"Новости Першотравенска"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по состоянию на утро пятницы, 10 апреля, в Украине официально подтвердили 2203 случая коронавируса COVID-19. При этом за последние сутки выявлено 311 новых случаев.

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