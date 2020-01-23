Заболели тысячи детей: на Днепропетровщине школы массово вводят карантин

В городе Кривой Рог Днепропетровской области из-за резкого увеличения заболеваемости гриппом и ОРВИ на карантин закрыто 2 школы - 93 и 57.

Еще в 32 школах города на вынужденные каникулы вышли отдельные классы. Об этом сообщает 0564.ua.

Как сообщила директор Департамента образования и науки Татьяна Крипак, после новогодних каникул заболеваемость криворожских школьников составляла 2,4%, на сегодняшний день - 6,4%. Количество заболевших учеников продолжает стремительно расти.

На Днепропетровщине школы массово вводят карантин Коллаж

По официальным данным, в городе зарегистрировали 4248 случаев заболевания среди детей. В связи с этим две школы в Покровском районе были закрыты на карантин - №93 и 57.

Еще в 32 школах на вынужденные каникулы вышли 86 классов, в которых процент заболеваемости превышал 20 %.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что медики опознали новый вид коронавируса, который спровоцировал вспышки пневмонии в одной из провинций Китая. Врачам не удалось выявить механизм передачи инфекции от человека к человеку. Предполагается, что вирус распространяется посредством контакта с животными либо из-за употребления в пищу сырых морепродуктов.

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