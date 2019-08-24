Забег в вышиванках, патриотический флешмоб и праздничное шествие: как Днепр отметил День Независимости

Город ярко и душевно отметил День Независимости Украины.

Как прошли мероприятия, приуроченные к государственному празднику - OBOZREVATEL узнал в пресс-службе Днепровского городского совета.

День Независимости в Днепре Фото: Пресс-служба Днепровского городского совета

Официальные мероприятия к главному празднику государства в Днепре начались с торжеств на аллее возле флагштока, напротив исторического музея им. Д. И. Яворницкого.

Все присутствующие общенациональной минутой молчания почтили память павших героев. Во время нее прозвучали сто ударов колокола как символ биение сердец Небесной Сотни. После этого на площадке у флагштока устроили патриотический флешмоб "Мы - дети твои, Украина!".

Пресс-служба Днепровского городского совета

Яркое выступление Пресс-служба Днепровского городского совета

Пресс-служба Днепровского городского совета

Празднование в городе продолжились. В течение дня жителей и гостей Днепра ждали и ожидают до позднего вечера ряд мероприятий на различных площадках. Одним из них традиционно является Фестивальный причал. Там устроили семейный забег в вышиванках "Dnipro Vyshyvanky Run", фестиваль "Family Рicnic" с большим фуд-кортом, ярмаркой, детской анимацией, луговым и спортивным тиром, пенным шоу и праздничным концертом от художественных, вокальных и хореографических коллективов Днепра, а также чемпионат Украина по автозвуку и тюнингу.

Забег "Dnipro Vyshyvanky Run" посвятили 28-й годовщине Независимости Украины. Участие в нем приняли 300 человек. Это и начинающие, и профессиональные спортсмены всех возрастов. Также к забегу присоединились дети с инвалидностью.

Пробежать набережной Днепра в вышиванке в честь Дня Независимости приехали участники из Киева, Харькова, Кривого Рога, Львова и Никополя. Пресс-служба Днепровского городского совета

Забег в вышиванках Пресс-служба Днепровского городского совета

Dnipro Vyshyvanky Run Пресс-служба Днепровского городского совета

Пресс-служба Днепровского городского совета

Пресс-служба Днепровского городского совета

В Днепре организовали патриотическую ходу, к которой присоединились около тысячи ветеранов АТО/ООС, родственники погибших защитников, волонтеры. Торжественное мероприятие вел полковник Сергей Плахотник. Он пригласил участников спеть гимн Украины, заиграл военный оркестр оперативного командования и объявил минуту молчания по погибшим за свободу Украины.

Военный капеллан Дмитрий Поворотный провел молебен. Патриотическое шествие стартовало от сквера Героев и двинулась к высшему флагу Украины, который развевается напротив исторического музея им. Д. Яворницкого. Люди, одетые в военную форму и вышиванки, несли сине-желтые флаги, флаги своих военных частей и вели вместе с собой детей.

Пресс-служба Днепровского городского совета

Пресс-служба Днепровского городского совета

Пресс-служба Днепровского городского совета

Пресс-служба Днепровского городского совета

Пресс-служба Днепровского городского совета

В 14:00 на Фестивальном причале началась большая концертно-развлекательная программа "Украина - это мы!", а также выступления творческих коллективов национальных меньшинств; в 15:00 стартовала концертная программа "Песни, рожденные в АТО"; в 17:00 - большой концерт от лучших групп артпроекта "Вечер Пирса": группа "DESTERS" (призеры 2019 конкурса "Музыкальный Ґерць" в рамках "Kozak Fest 2019"), группа "Vacation", группа "Karyotype", группа "KOST", кавербенд "La La Band". Фестиваль продлится и 25 августа.

На Фестивальном причале устроили официальный этап чемпионата Украины по автозвуку и тюнингу: съехались 50 профессиональных машин из 20 городов Украины Пресс-служба Днепровского городского совета

Пресс-служба Днепровского городского совета

Пресс-служба Днепровского городского совета

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