Январь забыл, что он зима: синоптики уточнили прогноз погоды в Днепре

В пятницу, 31 января, в Днепре будет стоять преимущественно облачная погода.

Осадков в этот день не предвидится. Столбик термометра не опустится ниже нуля, сообщает Синоптик.

Прогноз погоды на 31 января в Днепре Youtube-канал "Новые люди"

Столбик градусника на протяжении дня будет колебаться от 0 до +4 градусов по Цельсию, однако из-за сырости температура воздуха будет ощущаться несколько ниже, чем реальные показатели. Влажность воздуха составит 73-91%.

День обещает быть пасмурным, утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Осадков не ожидается. Рассвет наступит в 7:08, закат ожидается в 16:38.

Скриншот Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что следующие пять лет с 2020 по 2024 года будут самыми жаркими на планете за все время метеорологических наблюдений. Синоптики говорят, что в среднем температура в мире поднимется на 1,15 - 1,46 градусов по Цельсию.

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