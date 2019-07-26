"Я буду стоять голышом": днепрянка бросила вызов Филатову. Фото 18+

В Днепре девушка пообещала раздеться догола на Новом мосту, если 14 сентября он будет сдан в эксплуатацию.

Она предложила пари Борису Филатову. Об этом девушка написала на своей странице в Instagram.

Девушка отметила, что сделает это в поддержку людей, которые поставили на открытие моста в срок на букмекерском сайте.

Девушка разденется на мосту, если его вовремя отремонтируют

"Всем привет! Мэр Днепра из-за пари с президентом полностью перекрыл Центральный мост Днепра на ремонт до 14 сентября. На одном из букмекерских сайтов принимаются ставки на победу в этом споре. Коэффициент на победу мэра в данный момент в два раза меньше. В поддержу людей, которые сделали ставки на открытие моста в срок, заключаю пари. Если 14 сентября мост в Днепре будет сдан в эксплуатацию, то 15 сентября в 08:00 мы с @dubnitskiy_david повторим эту съёмку без одежды", - написала девушка.

Instagram asi_mikovich

В подписи под своей фотографией на мосту она попросила Филатова не подвести.

Мэр Днепра пока никак не отреагировал на заявление девушки.

Фото из профиля девушки Instagram asi_mikovich

Фото из профиля девушки Instagram asi_mikovich

Фото из профиля девушки Instagram asi_mikovich

Фото из профиля девушки Instagram asi_mikovich

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 2 июля Борис Филатов заключил пари с президентом Владимиром Зеленским. Если в Днепре не отремонтируют Новый мост до 14 сентября 2019 года, мэр подаст в отставку.

Позже Филатов прокомментировал пари с Зеленским. Он сообщил, что никогда не держался за свою должность.

16 июля Борис Филатов сообщил, что Новый мост полностью перекроют на два месяца.

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