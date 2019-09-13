Вызывает галлюцинации: под Днепром дети массово отравились "шальной травой"

В Никополе Днепропетровской области дети травятся опасным растением.

Дурман - растение, которое можно найти на территории всего города и района. Поэтому родителей и их детей предупредили об опасности, сообщили в пресс-службе Никопольского отделения полиции ГУ НП в Днепропетровской области.

Как стало известно, участились случаи употребления школьниками растения дурман, которые привели к тяжелому отравлению.

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Дети отравились "шальной травой"

Отметим, что это растение произрастает на территории города и района: на огородах, в парках, свалках, лесополосах и даже вблизи школ.

Из-за содержания алкалоидов дурман способен вызвать опьянения и отравления различной степени тяжести.

Дурман обыкновенный - свое название получил из-за галлюциногенных способностей. В народе его называют "шальной травой, дурнопьяном".

В полиции добавили, что ядовитое все растение, но больше всего ядовитые плоды, в состав которых входят алкалоиды - вещества со спазмолитическими свойствами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ядовитое растение – борщевик – вызвало настоящую катастрофу в украинских Карпатах. Там он захватил больше 200 квадратных километров.

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