Высокий уровень опасности: прогноз погоды в Днепре на 13 и 14 августа

В Днепре с 12 по 16 августа объявили штормовое предупреждение.

На территории области ожидается высокая (4 класса) пожарная опасность, сообщили в Днепропетровском региональном центре по гидрометеорологии.

Высокая пожарная опасность Вечерний Харьков

Так, 13 и 14 августа пройдет без существенных осадков. Синоптики прогнозируют юго-восточный ветер, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 14-19 градусов, а днем 27-32 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 12 августа, в Украину вернется адская жара. Осадков не прогнозируется по всей территории страны.

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