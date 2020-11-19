Второй тур выборов мэра Днепра: все избирательные участки в заведениях гуманитарной отрасли готовы к безопасному голосованию

В Днепре продолжается мониторинг готовности избирательных участков к проведению 22 ноября второго тура выборов городского головы в соответствии с противоэпидемическими требованиями. На этот раз проинспектированы участковые избирательные комиссии, которые расположены в учебных заведениях. В связи с карантинными ограничениями профильные службы Днепровского городского совета обеспечили их необходимыми спецсредствами, соответствующими информационными материалами.

Так, в учебно-воспитательном комплексе №28 расположены сразу два избирательных участка – №121180 и №121181.

"Оба участка расположены на первом этаже, но по разные стороны. Кроме того, организовали различные входы / выходы, чтобы избиратели не пересекались. На одном участке уже стоят кабинки для голосования, а на другом сейчас их собирают. Поскольку школа – это образовательный процесс, поэтому завтра, в пятницу, во второй половине дня расставят столы, стулья для работы комиссий в день голосования. От нашего заведения даем работников для уборки, проведения дезинфекции во время выборов. Сразу после закрытия участков тоже тщательно все обработаем, чтобы на утро понедельника все было готово для учебного процесса", – рассказала директор НПО № 28 Нила Ломако.

Со своей стороны, заместитель председателя участковой избирательной комиссии №121180 Виктория Сосницкая продемонстрировала полную обеспеченность спецсредствами и общую готовность: "Санитайзеры, маски, перчатки – все в достаточном количестве уже есть. Нанесена разметка, обустроены места для утилизации использованных средств индивидуальной защиты. Одна из кабинок предназначена для людей с повышенной температурой или признаками заболевания, если таковые будут. Все информационные плакаты, отметки, все есть. У нас по списку 1884 избирателя. Всех приглашаем 22 ноября на голосование", – подчеркнула Виктория Сосницкая.

Уже все почти готово и на участке №121181, где по списку 1928 избирателей.

"Сейчас устанавливаем кабинки, собираем урны для бюллетеней. По наличию спецсредств, то обеспечены ими в полной мере – маски, перчатки, санитайзеры, дезинфекторы – все есть. В день выборов каждые 2 часа будут обрабатываться различные поверхности, вовремя проводиться влажная уборка с дезинфицирующими средствами. На входе каждому избирателю измеряют температуру бесконтактным термометрами. Поэтому избиратели могут не волноваться – все нормы по инфекционной безопасности будут соблюдены", – отметила заместитель председателя УИК №121181 Виктория Назаренко.

Одна избирательная участки – №121108 – расположена в школе №21. Здесь по списку 2185 избирателей.

"Избирательная комиссия обеспечена всем необходимым. Для ее работы выделили отдельный кабинет. При входе в школу обустроили зону с санитайзерами, местом для утилизации использованных масок и перчаток. Такой же уголок есть и при входе в помещение, где будет проходить голосование, и в кабинете, где работает участковая комиссия. Уже есть разметка для безопасной дистанции. Антисептики, маски, перчатки – все это в достаточном количестве. Мебель предоставили подлежащие дезинфекции, которая будет проводиться каждые 2 часа, а также влажную уборку не реже одного раза в 4 часа", – сказала директор школы №21 Антонина Змиенко.

Председатель УИК №121108 Валентина Кухарук добавила: "Во время первого тура избиратели с полным пониманием отнеслись к соблюдению противоэпидемических мероприятий. Все придерживались дистанции. Как и в прошлый раз, будет отдельная кабинка и ящик для голосования тех, у кого может быть повышенная температура или признаки ОРВИ. В прошлый раз у нас таких лиц не было. В любом случае всех избирателей приглашаем прийти и проголосовать, выполнив свой гражданский долг".

Напомним, наибольшее количество участков, 318 из 425, расположенны в учреждениях образования и культуры города.