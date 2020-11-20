Второй тур выборов мэра Днепра: участки подготовлены к безопасному голосованию

В Днепре продолжается мониторинг готовности участковых избирательных комиссий к проведению 22 ноября второго тура выборов городского головы в условиях карантина. Голосование горожан будет происходить в безопасных условиях, и для этого городские власти обеспечили участки всем необходимым.

Так, в Центре профтехобразования (ул. Алтайская, 6 А) базируется участковая избирательная комиссия №121325, где по списку 2056 избирателей, из них девять будут голосовать дома. Руководить процессом на избирательном участке будет опытная председатель Оксана Шевелева, а помогать ей будут 18 членов комиссии. Именно такому профессиональному составу по силам создать комфортные условия для голосования днепрян.

"Сегодня мы получили бюллетени и всю необходимую канцелярию. Вчера уже установили кабинки, а также члены избирательной комиссии разнесли все приглашения избирателям. Сейчас мы развесим в помещении информационные плакаты. Перечислим бюллетени и сложим их в сейф, который опечатают до начала голосования. К вечеру все будет готово. Итак, приходите на избирательные участки! Все будет быстро и безопасно! У нас хорошая и профессиональная команда. Также соблюдены все противоэпидемические мероприятия. В частности, пожилым людям мы помогаем подниматься по лестнице, а также для них подготовили стулья. У нас все для людей!" – рассказала председатель участковой избирательной комиссии №121325 Оксана Шевелева.

Так, перед тем как горожане заходят на избирательный участок им измеряют температуру. Для тех, у кого она повышена, предусмотрена отдельная кабинка и урна для голосования. Заранее на полу расклеены полоски для сохранения безопасной дистанции. Контролироваться будет и количество людей в помещении.

Представительница УИК Марина Болотова напомнила, что на участок лучше приходить со своей ручкой и в маске: "В случае, если люди не возьмут ручку, то, конечно, в кабинке они есть. Отметим, что их после каждого избирателя будут обрабатывать. Также в помещении будет проводиться влажная уборка. Столы и кабинки также будут обрабатываться".

Председатель участковой избирательной комиссии №121337 Виктория Шадрина отметила, что их избирательный участок к выборам полностью готов. Выборы для нее и ее команды не первые, поэтому профессионально и быстро днепрян будут принимать 18 членов комиссии. Их участок размещен в ДК Машиностроителей (ул. Рабочая, 166), и по списку у них 2232 человека, из которых 12 голосуют дома. Сейчас в помещение для голосования осталось внести лишь урны. Масок и антисептиков в достаточном количестве.

"Во время первого тура у нас дежурили на входе два члена комиссии, контролировали количество людей в зале для голосования. На этот раз все будет контролироваться так же. Процесс голосования во время второго тура выборов мэра будет проще и подсчет голосов тоже. Мы надеемся, быстро все подсчитаем. В прошлый раз сложнее всего приходилось пожилым людям. К сожалению, помочь им члены комиссии не имели права. Сейчас приглашаем всех избирателей прийти и проголосовать за достойного кандидата. Со своей стороны, мы обеспечили все противоэпидемические нормы", – отметила Виктория Шадрина.

Заведующая хозяйственным отделом ДК Машиностроителей Анастасия Кравцова рассказала, как встречают избирателей на участке: "Человек заходит, и мы ему измеряем температуру и спрашиваем о самочувствии. Предлагаем обработать руки антисептиком, который находится у входа. Тем избирателям, которые будут без маски, выдаем ее на месте".

Отметим, что по нормам маска должна быть цельная и плотно прилегать к лицу. Респираторы с клапанами в этом случае не подходят, и их будут просить заменить на другую маску.

Напомним, наибольшее количество участков, 318 из 425, находящихся в учреждениях образования и культуры города.