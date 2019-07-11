"Встала! Я тут заметать буду!" В Днепре дворник ударила женщину металлическим совком. Видео

В Днепре дворник ударила по голове металлическим совком женщину, которая мешала ей заметать.

Инцидент сняли на видео свидетели и опубликовали в Telegram-канале "Х**вый Днепр" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На записи слышно, как прохожие просят дворника не трогать женщину.

"Милочка, не надо. Вас снимают!", — кричат люди за кадром.

Скриншот из видео Telegram-канал "Х**вый Днепр"

Однако дворник не отреагировала на просьбы прохожих и ударила сидящую на остановке женщину металлическим совком по голове. Вероятно, она мешала ей заметать.

Это случилось на улице Молодогвардейской на остановке общественного транспорта.

Пока не известно, инцидент произошел на самом деле или это постановочное видео.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в метро Днепра проведут грандиозный ремонт за 5 миллионов.

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