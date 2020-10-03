Вспышка коронавируса зафиксирована еще в одном университете Днепра

В Днепре в Университете таможенного дела и финансов коронавирусом заразились студенты и преподаватели.

В ВУЗе подтверждены семь случаев заболевания: два среди преподавательского состава, пять – среди учащихся. Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на ректора университета Дмитрия Бочарова.

В понедельник, 5 октября, четыре тысячи студентов перейдут на смешанный формат обучения. Лекции будут проходить онлайн, а семинары, лабораторные и практические занятия – в университете. На данный момент вариант полностью дистанционного обучения не рассматривают.

Кроме того, общежитие учебного заведения закрыли для посетителей, так как там проживает одна из заболевших коронавирусом студенток.

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